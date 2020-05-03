{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Воробьев заверил, что маски есть в аптеках Подмосковья

В Московской области с 12 мая пассажиры общественного транспорта должны будут носить респираторы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Подмосковные аптеки обеспечены медицинскими масками, заявил в воскресенье в интервью программе "Вести. Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы провели работу с коммерческими аптеками, их у нас более 4 тыс., и государственными, их 300, в основном они раздают льготные лекарства. У нас есть маски. Месяц назад не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали", - сказал Воробьев.

Как сообщалось, пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обяжут носить маски и респираторы с 12 мая. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тыс. рублей. Сотрудники регионального министерства транспорта раздают маски при проверке цифровых пропусков.

В Московской области зафиксировано свыше 13,3 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 110 человек. Выздоровели и выписались 507 человек.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер назвал введенные против РФ санкции бессмысленными
Как отметил политик, "заблуждается тот, ко думает, что Россию можно к чему-либо принудить посредством санкций"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС