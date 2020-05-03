Воробьев заверил, что маски есть в аптеках Подмосковья

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Подмосковные аптеки обеспечены медицинскими масками, заявил в воскресенье в интервью программе "Вести. Неделя в городе" на телеканале " Россия-1 " губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы провели работу с коммерческими аптеками, их у нас более 4 тыс., и государственными, их 300, в основном они раздают льготные лекарства. У нас есть маски. Месяц назад не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали", - сказал Воробьев.

Как сообщалось, пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обяжут носить маски и респираторы с 12 мая. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тыс. рублей. Сотрудники регионального министерства транспорта раздают маски при проверке цифровых пропусков.

В Московской области зафиксировано свыше 13,3 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 110 человек. Выздоровели и выписались 507 человек.