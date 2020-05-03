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Минюст готовит законопроект о возможности участия в заседании суда из дома или офиса

Как сообщили в ведомстве, онлайн-заседания смогут проходить по гражданским, арбитражным и административным делам
Описание
© Гердо Владимир/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России готовит законопроект, который позволит сторонам участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"Предусматривается внедрение в работу судов всех уровней практики допуска участников дела к участию в судебном заседании не только через сложившуюся и использующуюся в настоящее время систему видеоконференцсвязи, представляющую собой комплекс программно-аппаратных средств судов, но и аналогичную систему, позволяющую производить обмен информацией между судом и (другими) лицами посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени [через интернет]", - сообщили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС.

При проведении судебного заседания в режиме веб-конференции каждый участник процесса сможет участвовать в нем со своего рабочего места, дистанционно общаясь с судом и остальными участниками процесса.

Сейчас Минюстом совместно с другими заинтересованными государственными органами разрабатывается законопроект о внесении изменений в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы и Кодекс административного судопроизводства РФ в соответствие с планом мероприятий по направлению "Нормативное регулирование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Тем самым, онлайн-заседания смогут проходить по гражданским, арбитражным и административным [по спорам между гражданами и госорганами] делам.

Исключением станут уголовные дела. Как пояснили в Минюсте, внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство не предусматривается законопроектом и паспортом нацпроекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". В то же время в Минюсте напомнили, что действующий УПК допускает возможность применения видеоконференцсвязи (ВКС) в судебном заседании для допроса свидетеля и потерпевшего, дистанционного участия самого подсудимого по некоторым категориям уголовных дел, а также при рассмотрении ходатайств об изменении территориальной подсудности уголовного дела, участия осужденного при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора [в системе ВКС судов подключено более 800 учреждений ФСИН] и при рассмотрении дела в судах апелляционной и кассационной инстанции.

Согласно представленному в августе 2019 года проекту будущего суперсервиса "Правосудие онлайн", предполагается обеспечить удаленное участие в процессе через сайт "Госуслуги" с 2022 года, а с 2024 года внедрить аутентификацию участника судебного процесса по биометрическим данным.

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