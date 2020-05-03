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Пандемия коронавируса нового типа
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В России провели более 4 млн тестов на коронавирус

Как сообщили в Роспотребнадзоре, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остается 215 тыс. человек

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские медики провели более 4,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 174 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 215 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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