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Пандемия коронавируса нового типа

У 14 представителей Челябинской митрополии РПЦ подтвердили коронавирус

Госпитализировали митрополита и семь священников

ТАСС, 3 мая. Коронавирусная инфекция подтверждена у 14 представителей челябинской епархии, сообщил в воскресенье ТАСС секретарь Челябинской митрополии Игорь Шестаков.

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"Госпитализированы всего 14 человек. Из них семь священнослужителей вместе с митрополитом, остальные - это сотрудники собора и епархиального управления. [Это], в частности, пресс-секретарь, референт, водитель", - сказал Шестаков.

Ранее Шестаков сообщал ТАСС, что коронавирус был подтвержден у трех представителей челябинской епархии - священника и двух сотрудников кафедрального собора. По его словам, очаг инфекции был в алтаре собора.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 3 мая в регионе подтверждены 697 случаев коронавирусной инфекции, 54 из них - за последние сутки. 74 больных COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц, умерли шестеро.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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