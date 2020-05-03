У 14 представителей Челябинской митрополии РПЦ подтвердили коронавирус

"Госпитализированы всего 14 человек. Из них семь священнослужителей вместе с митрополитом, остальные - это сотрудники собора и епархиального управления. [Это], в частности, пресс-секретарь, референт, водитель", - сказал Шестаков.

Ранее Шестаков сообщал ТАСС, что коронавирус был подтвержден у трех представителей челябинской епархии - священника и двух сотрудников кафедрального собора. По его словам, очаг инфекции был в алтаре собора.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 3 мая в регионе подтверждены 697 случаев коронавирусной инфекции, 54 из них - за последние сутки. 74 больных COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц, умерли шестеро.