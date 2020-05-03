Кабмин снял временный запрет на вывоз медицинских масок

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ отменило постановление, временно запрещающее вывоз ряда средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"Признать утратившими силу: постановление правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 223 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации", - говорится в документе.

В перечень продукции, которую нельзя было перемещать за пределы России, кроме масок входили одноразовые комбинезоны химической защиты, многоразовые противочумные костюмы, хирургические перчатки, вата, бинты, бахилы, дыхательное оборудование.

Запрет не распространялся на гуманитарную помощь, оказываемую Россией другим странам.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.