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Пандемия коронавируса нового типа

В Германии темпы инфицирования коронавирусом замедлились до показателей марта

При этом суточный прирост числа выздоровевших более чем вдвое превышает увеличение количества инфицированных

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в ФРГ возросло за сутки на 793, такие темпы инфицирования наблюдались в стране более полутора месяцев назад. Как сообщил в воскресенье берлинский Институт Роберта Коха в ежедневной сводке, общее количество заболевших в республике - 162 496.

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Выздоровели 130 600 человек, что на 1 600 больше, чем было днем ранее. Таким образом, суточный прирост числа выздоровевших более чем вдвое превышает увеличение количества инфицированных. Умерли от последствий инфекции в Германии 6 649 человек, что на 74 больше, чем было накануне.

Эпицентрами распространения коронавируса в стране являются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

С прошлой недели в ФРГ немного смягчены меры по ограничению социальных контактов. Разрешено открыться магазинам площадью до 800 кв. м, начинают работать школы. С 4 мая последует новая волна послаблений.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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