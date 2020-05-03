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Пандемия коронавируса нового типа

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его состоянии

По словам Бориса Белякова, глава кабмина чувствует себя нормально и продолжает лечение
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

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"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение, - рассказал Беляков. - Самочувствие в целом нормальное". Он добавил, что премьер "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

В четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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