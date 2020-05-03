Число случаев заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении составило 39

ЯКУТСК, 3 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков на Чаяндинском месторождении, где объявлен карантин, составляет 39, сообщил в воскресенье на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня в Ленске подготовлена и начинает запускаться <...> новейшая лаборатория ПЦР, это позволит нам уже на месте верифицировать результаты работников Чаяндинского месторождения. К сожалению, очень много разных выдвигается и озвучивается цифр, [что] многие тысячи и практически все там больны. На самом деле это далеко не так. На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораторией Роспотребнадзора у нас всего 39", - сказал Николаев.

Он отметил, что 23 зараженных получают лечение в больницах Якутии и ЯНАО, еще 16 находятся в самих вахтовых поселках месторождения в Ленском районе, инфекция у них в легкой форме. "Также у нас 50 больных на прошлой неделе было вывезено в Омск, анализы там взяты, но результаты еще нам не сообщили. Сейчас для более полной, точной верификации количества больных силами "Газпрома", его подрядчиков, которые там составляют подавляющее большинство, проводится вторичное тестирование, забор анализов, который должен дать четкий результат по количеству заболевших на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения", - сказал Николаев.

Власти Якутии предполагают, что первые 100 здоровых вахтовиков будут вывезены с Чаяндинского месторождения в воскресенье. "Сейчас проводится работа по началу вывоза с Чаяндинского месторождения здоровых вахтовых рабочих, у которых срок [работы] закончился. После проведения всех необходимых процедур, я думаю, что сегодня уже первая сотня рабочих с Чаяндинского месторождения будет вывезена в другие регионы Российской Федерации, откуда они приехали на работу", - сказал Николаев.

Он отметил, что ситуация на Чаяндинском месторождении находится на контроле правительства РФ, оперативного штаба, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. "Работаем также с "Газпромом" и его подрядчиками. Ситуация эта никоим образом не повлияет на ухудшение эпидемиологической ситуации ни в республике, ни в целом в стране", - добавил Николаев.

О ситуации на Чаяндинском месторождении

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на Чаяндинском месторождении, там 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", работают более 10 тыс. человек. На 28 апреля 56 работников были в больницах Якутии, еще 39 были вывезены на лечение в ЯНАО. 1 мая МЧС доставило туда медиков, техспециалистов и оборудование для аэромобильного госпиталя на 30 мест.

29 апреля был организован первый выезд 50 вахтовиков с месторождения в Омск для прохождения дальнейшего наблюдения.

Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на месторождении. Минздраву, МЧС было поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить работу медперсонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

В Якутии зарегистрировано 282 случая заражения коронавирусом, выздоровели 37 человек, четыре умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.