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Пандемия коронавируса нового типа
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 7 тыс.

За прошедшие сутки выздоровели 655 человек

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Еще 655 человек за прошедшие сутки выздоровели после заражения коронавирусом в Москве, общее количество вылечившихся превысило 7 тыс. Об этом сообщила в воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших продолжает увеличиваться - в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 [вылечившихся] человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029", - сказала Ракова.

Заммэра добавила, что в каждом случае инфицирования лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Для подтверждения отсутствия у пациента заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Ракова также предостерегла москвичей от самолечения.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633, до 134 687 человек. В Москве количество инфицированных увеличилось на 5 948, до 68 606 человек. Как сообщил в воскресенье оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, более 84% новых заразившихся коронавирусом в Москве - люди в возрасте до 65 лет.

"39,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% - старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении штаба.

Там добавили, что число подтвержденных тестов на коронавирус в городе в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. "Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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