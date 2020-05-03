Проценко рассказал, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают осязание и обоняние

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Врачи в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве отметили, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают обоняние и осязание, а на тяжелых стадиях они начинают терять вес. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале " Россия-24 ".

"Характерный, очень характерный признак, который раньше при простудах встречался гораздо реже, - это внезапное исчезновение обоняния и осязания. Ну, банально, утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете", - сказал Проценко, отвечая на вопросы о выявленных симптомах у больных с коронавирусом.

Он отметил, что у больных с тяжелым течением болезни наблюдается потеря массы тела. При этом, по его словам, пока рано говорить о том, что происходит с пациентами после лечения.

Главврач заявил, что в настоящий момент врачи акцентируют внимание на том, чтобы минимизировать тяжелое течение болезни, летальность и попадание больного на искусственную вентиляцию легких.

О компьютерной томографии

Также Проценко рассказал, что компьютерную томографию (КТ) у пациентов с коронавирусом стоит делать на четвертый - пятый день заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

"С моей точки зрения, КТ имеет смысл, задуматься о КТ имеет смысл на 4-5 день заболевания, потому что клиническая картина изменений в легких, которые мы можем увидеть на КТ, они во времени несколько растянуты. То есть, появление клиники: слабости, насморка, исчезновения вкуса, обоняния, появление высокой температуры. Если мы в первый день появления пойдем с вами на КТ, с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет. А вот на 4-5 день появится то, что, наверное, уже все знают, - симптом матового стекла, который мы видим на КТ: участки легкого, они действительно становятся такого матового, белого цвета, как матовое стекло", - сказал Проценко".

Врач отмечает, что задуматься о компьютерной томографии имеет смысл при наличии ряда симптомов, а не только температуры: выполнение КТ оправдано при сочетании повышенной температуры с характерными симптомами.

"Второй момент - объем поражения [легких] на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения. Поэтому компьютерная томография, рентген - для нас очень важный инструмент для определения тактики лечения и опять косвенного подтверждения COVID-инфекции, потому что абсолютное подтверждение, как ни крутите, это пока только полимеразная цепная реакция мазка из полости рта и носа", - сказал Проценко.

Ранее сообщалось, что в столице заработали 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Помимо КТ, для пациентов с подозрением на коронавирус в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию, при необходимости проведут УЗИ-исследование. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер.

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