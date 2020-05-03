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Пандемия коронавируса нового типа

Проценко рассказал, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают осязание и обоняние

Также главврач больницы в Коммунарке объяснил, на какой день после появления симптомов COVID-19 стоит делать КТ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Врачи в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве отметили, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают обоняние и осязание, а на тяжелых стадиях они начинают терять вес. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

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"Характерный, очень характерный признак, который раньше при простудах встречался гораздо реже, - это внезапное исчезновение обоняния и осязания. Ну, банально, утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете", - сказал Проценко, отвечая на вопросы о выявленных симптомах у больных с коронавирусом.

Он отметил, что у больных с тяжелым течением болезни наблюдается потеря массы тела. При этом, по его словам, пока рано говорить о том, что происходит с пациентами после лечения.

Главврач заявил, что в настоящий момент врачи акцентируют внимание на том, чтобы минимизировать тяжелое течение болезни, летальность и попадание больного на искусственную вентиляцию легких.

О компьютерной томографии

Также Проценко рассказал, что компьютерную томографию (КТ) у пациентов с коронавирусом стоит делать на четвертый - пятый день заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

"С моей точки зрения, КТ имеет смысл, задуматься о КТ имеет смысл на 4-5 день заболевания, потому что клиническая картина изменений в легких, которые мы можем увидеть на КТ, они во времени несколько растянуты. То есть, появление клиники: слабости, насморка, исчезновения вкуса, обоняния, появление высокой температуры. Если мы в первый день появления пойдем с вами на КТ, с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет. А вот на 4-5 день появится то, что, наверное, уже все знают, - симптом матового стекла, который мы видим на КТ: участки легкого, они действительно становятся такого матового, белого цвета, как матовое стекло", - сказал Проценко".

Врач отмечает, что задуматься о компьютерной томографии имеет смысл при наличии ряда симптомов, а не только температуры: выполнение КТ оправдано при сочетании повышенной температуры с характерными симптомами.

"Второй момент - объем поражения [легких] на 4-5 день во многом подскажет тактику: если объем поражения меньше там 10-25% - это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Поражение, объем поражения больше 30-50% объема легких - это, конечно, показание для стационарного лечения. Поэтому компьютерная томография, рентген - для нас очень важный инструмент для определения тактики лечения и опять косвенного подтверждения COVID-инфекции, потому что абсолютное подтверждение, как ни крутите, это пока только полимеразная цепная реакция мазка из полости рта и носа", - сказал Проценко.

Ранее сообщалось, что в столице заработали 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Помимо КТ, для пациентов с подозрением на коронавирус в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию, при необходимости проведут УЗИ-исследование. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер.

Об обмене опытом с коллегами из Европы

По словам Дениса Проценко, московские врачи обмениваются опытом лечения зараженных коронавирусной инфекцией с коллегами из Европы и Китая посредством телемостов и социальных сетей.
"Обязательно, обязательно [обмениваемся опытом с зарубежными коллегами]. Ну, это наши коллеги из Китая, мы проводим телемосты, и это вебинары с нашими европейскими коллегами, с сообществом медицины критических состояний. Может, я на этом акцент больше сделаю, так как моя медицинская специальность - анестезиология-реаниматология и критические больные. Социальные сети: узкий Telegram-канал, сообщество анестезиологов-реаниматологов столицы, которое в течение четырех лет имело четкую-четкую аудиторию в 2 тыс. профессиональных анестезиологов-реаниматологов, которые все это начали обсуждать и пригласили наших итальянских коллег туда для того, чтобы поделиться. Он просто у нас взорвался, и нас сейчас 12 тыс. подписчиков", - сказал Проценко.
Он добавил, что в этом Telegram-канале сформировалась группа переводчиков, которые помогают переводить с разных языков. Преимущественно коллеги общаются на английском. "Но ведь есть исследования наших японских, китайских, испанских коллег, и, пользуясь случаем, мне правда хотелось бы [сказать спасибо] команде переводчиков, которые объединились в нашем Telegram-канале, очень, очень быстро и качественно, эффективно обрабатывают наши запросы, которые мы тут же воплощаем в жизнь в обсуждении, во внедрении, в российских протоколах. Хотелось бы ребятам сказать большое спасибо, потому что вы реальные бойцы невидимого фронта, и местами, я уверен, что они делают не меньше, чем наши медицинские сестры и доктора в красной зоне", - сказал Проценко.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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