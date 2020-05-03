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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633

Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 633, сейчас насчитывается 134 687 инфицированных во всех регионах страны, Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения. Выздоровели на данный момент 16 639 человек, 1 280 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

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Согласно последним данным, суточный рост составил 8,6%. Отмечается, что 5 345 (50,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.

Новые случаи выявлены в 85 регионах, в том числе 5948 случаев в Москве (суточный рост в столице составил 9,5%), 822 в Московской области, 295 в Санкт-Петербург, 252 в Нижегородской области, 238 в Мурманской области, 136 в Дагестане.

За сутки выписаны 1626 человек в 67 регионах. Среди них выписаны 655 человек в Москве, 184 в Санкт-Петербурге, 53 в Краснодарском крае, 35 в Ярославской области.

За сутки подтверждены 58 летальных случаев: 34 в Москве, по два в Московской области, Ингушетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Северной Осетии и Ямало-Ненецком АО. По одному человеку скончались в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, республиках Дагестан, Марий Эл, Якутия, Адыгея, Калмыкия, Севастополе, а также Волгоградской, Тульской, Орловской и Ивановской областях.

Регионы, где больше тысячи случаев заражения

Ленинградская область, Татарстан и Башкирия вошли в число регионов страны, где число заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу. Всего таких регионов стало 16. По данным штаба, число подтвержденных случаев в Ленинградской области возросло за сутки на 62, до 1 037. В Татарстане выявили еще 71 случай, всего 1 031, а в Башкирии - 87 и 1 022 соответственно.

Число заразившихся также превышает тысячу человек в следующих регионах: в Москве их 68 606 человек, в Подмосковье - 14 136, в Санкт-Петербурге - 5 029, в Нижегородской области - 2 695, в Дагестане - 1 798, в Мурманской области - 1 694, в Краснодарском крае - 1 244, в Тульской области - 1 218, в Ростовской области - 1 178, в Брянской области - 1 148, в Калужской области - 1 136, в Свердловской области - 1 091 и в Рязанской области - 1 076.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 7 тыс.
За прошедшие сутки выздоровели 655 человек
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