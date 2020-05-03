В Токио роботы позаботятся о зараженных коронавирусом, проживающих в отелях

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Администрация двух токийских отелей закупила нескольких роботов, которые способны позаботиться об их постояльцах, инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.
Tokyo Hotel Debuts Robot Staff To Help Coronavirus Patients https://t.co/TzNR7G5Cd9 pic.twitter.com/KhzSwmKX4C— Talking Points Memo (@TPM) May 1, 2020
"Надеюсь, что в скором времени вам станет лучше", - обращается к вновь поступившим в отель стоящий у входа робот-швейцар. На передней панели технологичного помощника закреплен планшет, с помощью которого можно найти всю необходимую информацию о заселении. Благодаря этому новые постояльцы быстрее окажутся в своих номерах, не подвергая риску окружающих. Кроме того, уборкой на этажах займутся автоматизированные роботы-пылесосы, которые снизят вероятность передачи вируса местным сотрудникам.
В Токио с начала апреля начали переводить из госпиталей в специально арендованные отели и на объекты вооруженных сил пациентов с легкими симптомами заражения новым коронавирусом и с температурой не выше 37,5 градуса. Власти столицы берут на себя плату за перевозку пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание. В отелях круглосуточно находятся муниципальные работники и медсестры, днем там дежурят врачи.
С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить частые поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая. Ожидается, что в скором времени режим ЧС будет продлен до 6 июня.
Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило более 15,5 тыс., 322 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 530 умерли.