В Токио роботы позаботятся о зараженных коронавирусом, проживающих в отелях

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Администрация двух токийских отелей закупила нескольких роботов, которые способны позаботиться об их постояльцах, инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun .

"Надеюсь, что в скором времени вам станет лучше", - обращается к вновь поступившим в отель стоящий у входа робот-швейцар. На передней панели технологичного помощника закреплен планшет, с помощью которого можно найти всю необходимую информацию о заселении. Благодаря этому новые постояльцы быстрее окажутся в своих номерах, не подвергая риску окружающих. Кроме того, уборкой на этажах займутся автоматизированные роботы-пылесосы, которые снизят вероятность передачи вируса местным сотрудникам.

В Токио с начала апреля начали переводить из госпиталей в специально арендованные отели и на объекты вооруженных сил пациентов с легкими симптомами заражения новым коронавирусом и с температурой не выше 37,5 градуса. Власти столицы берут на себя плату за перевозку пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание. В отелях круглосуточно находятся муниципальные работники и медсестры, днем там дежурят врачи.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить частые поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая. Ожидается, что в скором времени режим ЧС будет продлен до 6 июня.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило более 15,5 тыс., 322 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 530 умерли.