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Пандемия коронавируса нового типа

Хакеры атаковали сайт правительства Крыма через сервис для бизнеса в период пандемии

По словам главы региона Сергея Аксенова, атаку вели до ночи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Сайт правительства Крыма в течение суток подвергался хакерской атаке через сервис для регистрации предприятий, желающих возобновить работу в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мне Михаил Сергеевич Афанасьев (министр внутренней политики, информации и связи республики - прим. ТАСС) докладывал вечером, что была DDoS-атака организована. Пытались через регистрацию предприятий "свалить" сайт правительства Крыма", - сказал Аксенов.

Он отметил, что атака на сайт продолжалась практически до ночи. "Но ситуацию сказали, что поправили", - добавил глава Крыма.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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