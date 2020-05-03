Глава исполкома "Единой России" в Башкирии заразился коронавирусом

ТАСС, 3 мая. Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.

"Вчера наш товарищ, глава исполкома "Единой России" в Республике Башкортостан Рустем Ахмадинуров попал в больницу с пневмонией. Сегодня получили результат анализа на COVID-19. Он положительный. Еще ночью предприняли меры безопасности в штабе, провели дезинфекцию, изолировали круг контактов", - написал Хабиров.

Глава республики отметил, что Ахмадинуров находится в состоянии средней степени тяжести, его жизни на данный момент ничего не угрожает. "Его состояние - средней тяжести. Приятного мало, но жизни, слава богу, ничто не угрожает", - добавил Хабиров.

Он отметил, что глава республиканского исполкома с первых дней пандемии организовал работу волонтеров по поддержке малоимущих, многодетных, одиноких и пожилых людей. "Но сам где-то не уберегся, хотя я его без маски не видел уже много недель. Работу штаб сегодня продолжит в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры. Рустему - скорейшего выздоровления", - написал Хабиров.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Башкирии зарегистрировано 1 022 случая заражения коронавирусом, 183 жителя республики выздоровели, умерли 14.