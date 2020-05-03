В чернобыльской зоне остаются очаги тления торфяников

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Украинские спасатели локализовали все пожары в лесных массивах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, работы по недопущению распространения огня продолжаются на отдельных очагах тления торфяников. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 07:00 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников на участках, пройденных огнем", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

К тушению на территории Киевской области, согласно сообщению, привлечены 173 человека и 56 единиц техники. В соседней Житомирской области с пожарами в экосистемах борются более 300 человек и 62 единицы техники. Распространение огня там также локализовано, в частности, на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов. Там "подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", сообщили спасатели.

Радиационная обстановка в зоне отчуждения, а также в Киевской области и украинской столице стабильная, показатели не превышают допустимых значений, заверили в службе.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огнем уничтожено около 11,5 тыс. га заповедных территорий. Основными причинами пожаров специалисты называют поджоги. По утверждениям властей, на данный момент, несмотря на пожароопасную ситуацию в зоне отчуждения, радиационной угрозы населению нет.