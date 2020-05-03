Число зараженных коронавирусом в Астраханской области превысило 500 человек

"По данным министерства здравоохранения [региона], на 3 мая в Астраханской области зарегистрировано 504 (плюс 17 человек за минувшие сутки) подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Резкий скачок числа выявленных случаев за последние дни связан с тем, что пять астраханских лабораторий ежедневно проводят 1 100 тестов, исследуя всех контактных, а также пациентов с неблагополучным эпиданамнезом и симптомами ОРВИ, уточнял ранее вице-губернатор Астраханской области Александр Шарыкин. "Мы можем тестировать больше пациентов, а значит будем понимать реальную ситуацию в регионе. Логично, что цифры будут расти", - говорил он.

В студенческом общежитии Астраханского государственного технического университета выявлен 61 положительный результат на коронавирус у студентов и сотрудников общежития, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Двоих заразившихся госпитализировали в областную Александро-Мариинскую больницу, переоборудованную под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, 58 человек с бессимптомным течением болезни переведены в Икрянинскую районную больницу, одного сотрудника отправили лечиться домой. Здание общежития закрыто на карантин.

В Астраханской области, по данным регионального минздрава, 504 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии выздоровели 93 пациента, пятеро скончались. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.