В Испании за сутки умерло минимальное почти за семь недель число пациентов с коронавирусом

МАДРИД, 3 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.

Данный показатель стал самым низким с 18 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 264. Число инфицированных выросло за 24 часа на 838 - это минимальный показатель за последние недели. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи тестов ПЦР (полимеразной цепной реакции), достигло 217 466. Выздоровели 118 902 пациента, этот показатель за день вырос на 1 654.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств в мире. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

С 26 апреля было введено послабление ограничительных мер для детей до 14 лет, которым разрешили выходить на прогулку раз в день. С субботы взрослому населению также разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Во избежание большого скопления людей власти страны установили временные интервалы для выхода жителей страны на прогулку.

Ранее правительство Испании представило план поэтапного послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.