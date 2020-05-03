Около 10 тыс. человек на Чаяндинском месторождении прошли тест на коронавирус

ЯКУТСК, 3 мая. /ТАСС/. Предварительно положительный результат на коронавирус подтвержден у более 3 тыс. работников на Чаяндинском месторождении, где властями Якутии объявлен карантин, сообщается в воскресенье на сайте Министерства здравоохранения РФ.

"На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек. Около трети из них предварительно показали положительный результат. В то же время у них нет симптомов. В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия", - приводятся слова главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, которая работала в Якутии с 30 апреля по 2 мая для решения вопросов качественного оказания медпомощи в период борьбы с коронавирусом.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек.