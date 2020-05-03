В Крыму простились с вице-премьером Павлом Королевым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Гражданская панихида прощания с заместителем председателя регионального Совета министров Павлом Королевым, который умер утром в пятницу в возрасте 60 лет, прошла в Крыму. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Вместе с коллегами были на гражданской панихиде, простились с Павлом Эдуардовичем Королевым. Его кончина - невосполнимая утрата для всех нас. Знал Павла Эдуардовича с 2014 года. Он был очень профессиональный, честный, достойный, системный человек, болеющий душой за общее дело, активно работал на федеральном уровне над реформированием крымского законодательства", - написал Аксенов.

Королев с декабря 2016 года был заместителем главы крымского правительства. С июня 2012 по декабрь 2016 года занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.