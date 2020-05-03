Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приблизилось к 2,7 тыс.

ТАСС, 3 мая. Новые 252 случая коронавируса подтверждены за последние сутки в Нижегородской области, регион вошел в пятерку субъектов России с наибольшим числом зараженных, их общее число в области достигло 2 695 человек. Власти связывают рост количества зараженных с нарушением режима самоизоляции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, в регионе из 2 695 пациентов с подтвержденной инфекцией выписаны после выздоровления 350 человек. По данным на 3 мая, умерли 16 пациентов с коронавирусом.

"По состоянию на 3 мая 2020 года в Нижегородской области подтверждено еще 252 случая заражения коронавирусной инфекцией <…> Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с уровнем самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Губернатор региона заявил, что только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. "Чем хуже был уровень самоизоляции в прошлом, тем больший рост мы видим сегодня. Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой", - привели слова Никитина в пресс-службе правительства.

Глава региона 2 мая подписал постановление о введении карантина в нескольких населенных пунктах региона. Ограничительные мероприятия введены в селе Починки, городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино, городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево, рабочем поселке Мухтолово. "Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания", - привели слова Никитина в пресс-службе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.