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Пандемия коронавируса нового типа

Паром для размещения вахтовиков из Белокаменки пришел в Мурманск

В Белокаменке подрядные организации "Новатэка", в том числе компания "Велесстрой", возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, всего в строительстве занято около 11 тыс. рабочих

МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Круизный паром "Принцесса Анастасия", на котором планируют разместить вахтовых рабочих "Велесстроя" (один из подрядчиков "Новатэка") из Белокаменки, где выявлен очаг коронавируса, прибыл в Мурманск. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской отдела планирования движения судов морского порта Мурманск.

"Паром прибыл и встал на якорь на рейде Кулонга в районе Мишуково в Кольском заливе в 12 часов 15 минут", - сказали в диспетчерской.

Рейд Кулонга в Кольском заливе расположен между поселками Мишуково и Белокаменка Мурманской области. В Белокаменке под Мурманском подрядные организации "Новатэка", в том числе компания "Велесстрой", возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, всего в строительстве занято около 11 тыс. рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Большинство зараженных коронавирусом в регионе зарегистрировано на этом объекте.

Как сообщал губернатор области Андрей Чибис, на пароме будут размещены вахтовые рабочие со стройплощадки в Белокаменке для минимизации скорости и темпов распространения коронавируса на этом проекте.

В середине марта в пресс-службе международного паромного оператора Moby SPL сообщили ТАСС, что компания оснастила круизный паром "Принцесса Анастасия", обслуживающий направление Петербург - Хельсинки, санитарным оборудованием, необходимым для защиты от распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, на утро воскресенья в Мурманской области общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 1694, из них 1429 - на стройплощадке в Белокаменке, 122 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1568 человек находятся на лечении, 4 умерли.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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