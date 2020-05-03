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Власти Оренбургской области доставят в регион 379 вахтовиков с месторождений в Якутии

Совместно с компанией "Газпром добыча Оренбург" на базе "Самородово" будет организован обсерватор, где все прибывшие вахтовики пробудут на карантине положенные 14 дней

ОРЕНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Обсерватор для вахтовиков будет организован в Оренбургской области, туда доставят 379 жителей региона с месторождений Якутии. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на Чаяндинском месторождении, там 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек.

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"Главная тема [заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом] - вопрос доставки в регион 379 оренбуржцев-вахтовиков с месторождений в республике Саха (Якутия). Совместно с компанией "Газпром добыча Оренбург" на базе "Самородово" будет организован обсерватор, где все прибывшие вахтовики пробудут на карантине положенные 14 дней", - отметили в пресс-службе.

По данным правительства региона, работники будут находиться под наблюдением специалистов Клиники промышленной медицины. "Многие работники из-за ситуации с коронавирусом пробыли в вахтовых условиях дольше, чем планировали. Ко мне уже обращались семьи оренбуржцев с просьбой помочь организовать возвращение их близких в родной регион. Совместно с компанией "Газпром добыча Оренбург" обеспечим вахтовиков всем необходимым, от питания до качественного медицинского обслуживания", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.

По его словам, все работники будут проходить систематическое тестирование на коронавирусную инфекцию в течение всего возможного периода инкубации. "После прохождения карантина они вернутся к своим семьям уверенными в том, что их здоровью и здоровью их близких ничего не угрожает. А на базе "Самородово" проведут необходимую санитарную обработку в строгом соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - процитировала Паслера пресс-служба.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияОренбургская область
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