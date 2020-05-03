В Тбилиси отменили массовые мероприятия в День Победы из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 3 мая. /ТАСС/. Мэрия Тбилиси в связи с пандемией коронавируса нового типа приняла решение отменить традиционный концерт и торжественный прием для ветеранов ВОВ, посвященные 75-летию победы над фашизмом. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"9 мая у нас каждый год отмечается День победы над фашизмом. Однако в этом году, как вам известно, в стране действует режим ЧП из-за пандемии (коронавируса - прим. ТАСС). Все мероприятия отменены. Мы не будем выводить ветеранов на улицу", - сказала сотрудница пресс-службы мэрии Тбилиси.