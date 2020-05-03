{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В России за неделю больше 50 тыс. человек заразились коронавирусом

В то же время скорость распространения инфекции снижается
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло примерно на две трети и достигло 134,7 тыс. Темпы роста за последние семь дней составили в среднем 7,5% против 9,5% на прошлой неделе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В воскресенье федеральный оперативный штаб сообщил о 10 633 новых инфицированных - это самый большой показатель с начала вспышки заболевания в стране. Ровно неделю назад он составлял 6 361.

Тем не менее скорость распространения коронавируса снижается: за семь дней число заразившихся возросло на 66,4% против 88,9%. Всего с 27 апреля по 3 мая выявили 53 738 случаев (с 20 по 26 апреля - 38 096). Темпы прироста количества инфицированных держатся ниже 10% в сутки уже 12 дней подряд.

Сейчас на 100 тыс. жителей России приходится примерно 92 заразившихся, неделю назад - чуть больше 55.

Массовое тестирование

Масштаб тестирования на коронавирус продолжает расти. В стране провели уже более 4,1 млн таких исследований, из них 1,3 млн - только за последние семь дней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС заявила, что отечественные тесты способны выявлять вирус при малейшей его концентрации и "ничего не пропустят". Вместе с тем, признала она позднее, в стране еще есть лаборатории, дающие только 30-40% точных результатов.

Косвенным подтверждением высокой чувствительности тестов может служить растущая доля заразившихся, у которых нет никаких симптомов. Так, в воскресенье оперативный штаб, что клинических проявлений не оказалось у 50,3% выявленных пациентов с коронавирусом. Всего за неделю таких обнаружили 24 122.

Власти намерены наращивать усилия. Так, в Москве в скором времени жители смогут бесплатно проверяться на наличие антител к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, всего за несколько дней город смог удвоить количество проводимых тестов на сам вирус.

Смертность остается низкой

Успехи в выявлении коронавирусной инфекции на ранних стадиях можно и подтвердить и небольшим числом тяжелых случаев, и низкой смертностью.

По данным властей, только у 5% пациентов в России фиксируют тяжелые формы коронавирусной инфекции, а пневмония развивается у 20% заразившихся (раньше - у 25%). Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что искусственная вентиляция легких требуется от 1 000 до 1 400 инфицированных, это около 1% тех, кто болеет сейчас.

За неделю в России из-за коронавируса умерли 535 человека (в том числе 58 за последние сутки), число жертв составило 1 280. Условный показатель смертности в стране остается очень низким, за семь дней он увеличился с 0,92% до 0,95%.

Число выздоровевших при этом возросло почти в 2,5 раза - с 6 767 до 16 639 человек. Почти всю неделю в России выписывают больше тысячи человек в сутки.

Доля вылечившихся, в прошлое воскресенье составлявшая 8,36%, теперь достигает 12,35% от всех инфицированных. При этом Попова отмечала, что число выписанных растет медленно, поскольку специалисты не признают пациента здоровым, пока он "не будет свободен от вируса".

В Москве и регионах

В Москве, которая больше других регионов пострадала от коронавируса, за неделю выявили еще 26 126 случаев заражения (всего 68 606). Рост за семь дней составил 61,5%, в среднем за сутки - 7,1%.

Однако в субботу и воскресенье показатель дневного прироста увеличился до 9,3-9,5%, а доля Москвы в общероссийской статистике по числу инфицированных перестала снижаться и даже немного подросла. Однако она все равно оказалась меньше, чем неделю назад, - 51% против 52,5%.

В Подмосковье коронавирус за семь дней подтвердили у 5 066 человек, с начала вспышки в регионе выявили 14 136 заразившихся (10,5% всех в России).

За пределами Москвы и Московской области коронавирус подтвержден у 51 945 жителей (неделю назад - у 29 399). Это 38,6% всех случаев заражения в стране, семь дней назад показатель равнялся 36,3%. При этом в четыре раза, с 4 до 16, возросло число регионов, где уже больше тысячи инфицированных.

Смягчение мер и самоизоляция премьер-министра

Хотя число заразившихся в России продолжает расти, власти и специалисты обсуждают возможное смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Ослабление режима самоизоляции может начаться 12 мая, но только в тех регионах, где ситуация стабилизировалась.

Выход из режима самоизоляции будет поэтапным, как и в других странах, которые перешли к снятию карантина. Конкретные детали пока обсуждаются, но глава Роспотребнадзора допустила, что началом станет разрешение прогулок небольшими компаниями и занятий спортом на улицах.

Вполне возможно, делать это придется в медицинских масках - в последние дни все больше регионов обязывают жителей надевать их при выходе из дома. В Подмосковье до конца майских праздников это настоятельно рекомендовано, а с 12 мая человек без маски на улице может получить штраф.

Правда, пока эпидемия не отступает, а распространяется все дальше, даже среди властей. В четверг о своем положительном тесте на коронавирус объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, глава правительства чувствует себя нормально, работает с документами и созванивается с коллегами, но на время его болезни кабинет министров возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Госпиталь на территории "Ленэкспо" в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом
Там уже лечатся более 20 больных с легкой формой коронавирусной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС