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Пандемия коронавируса нового типа
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Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры в России

Сергей Бойцов также считает, что степень ответственности за их нарушение должна быть выше

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, принимаемые в РФ из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, должны быть жестче, а степень ответственности за их нарушение - выше, считает главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.

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"Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом - увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований - выше", - приводит его слова в воскресенье пресс-служба Минздрава.

Бойцов также считает, что игнорирование режима самоизоляции жителями России может привести к негативному развитию эпидемической ситуации в стране, что приведет к росту числа смертей от новой коронавирусной инфекции.

"В случае негативного развития эпидемической ситуации, напрямую связанного с несоблюдением гражданами ограничительных мер, на примере других стран видно, что можно ожидать существенное увеличение смертности как от коронавирусной инфекции, так и от других болезней вследствие перегрузки системы здравоохранения", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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