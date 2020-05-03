Росгвардия задействовала беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в Москве

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в лесопарковых зонах в период майских праздников в Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения. Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами", - сказал собеседник агентства.