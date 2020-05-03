Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет "День Победы"

"9 мая <...> так или иначе какие-то будут рабочие моменты, а потом рюмку водки обязательно выпью, а как же. И "День Победы" спою, конечно", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 16 апреля сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, из-за распространения коронавируса. Президент подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин пообещал, что 9 Мая пройдет авиационный парад, также будут салюты в городах.