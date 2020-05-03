В Нидерландах нашли захоронение русского солдата, пропавшего без вести в 1942 году

ТАСС, 3 мая. Поисковики обнаружили в Нидерландах захоронение русского солдата, уроженца города Моршанска Тамбовской области, о судьбе которого на родине ничего не знали с 1942 года. Представители нидерландского поискового объединения разыскивают родственников русского солдата Ивана Челмодеева, сообщила в воскресенье в своем официальном Telegram-канале пресс-служба правительства Тамбовской области.

"В Нидерландах нашли могилу тамбовского солдата. [Это] уроженец города Моршанска Иван Федорович Челмодеев, о судьбе которого ничего не было известно с осени 1942 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, представители поискового объединения Нидерландов разыскивают родственников тамбовского солдата. Известно, что Иван Федорович Челмодеев, уроженец города Моршанска, 02.02.1908 года рождения, жил с супругой на улице Крупской, дом 114. На фронт был призван Тамбовским городским военкоматом в 1941 году.

"В Книге Памяти Тамбовской области указано, что рядовой Иван Челмодеев пропал без вести 5 сентября 1942 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.