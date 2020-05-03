МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Еще 19 человек вылечились после заражения коронавирусом в Московской области, общее число выздоровевших превысило 520. Об этом сообщил в воскресенье подмосковный штаб по профилактике коронавируса.

"В Подмосковье еще 19 человек выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 526 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено 822 новых случая коронавируса, всего в области зафиксировано 14 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 111 человек.