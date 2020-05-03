Папа Римский объявил 14 мая всеобщим днем молитвы и поста за окончание пандемии

ВАТИКАН, 3 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объявил 14 мая днем духовного единения религий в молитве и посте за окончание пандемии коронавируса. Об этом понтифик сказал на воскресной проповеди, которая демонстрировалась онлайн на сайте Vatican News .

"Молитва имеет универсальную ценность, поэтому я принял предложение Высшего комитета человеческого братства, чтобы 14 мая верующие всех религий воссоединились духовно в молитве, посте в обращении к Господу помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса", - сказал Франциск.

Глава Римско-католической церкви вновь выразил свою духовную поддержку всем заразившимся, тем, кто им помогает, и тем, кто страдает от пандемии. "Выражаю свою искреннюю поддержку любой форме международного сотрудничества в целях поиска выхода из этого тяжелейшего кризиса. Крайне важно сейчас объединить все научные усилия, чтобы найти вакцину и лечение", - указал Франциск. При этом он отметил, что эти усилия должны осуществляться на бескорыстной основе и "гарантировать всеобъемлющий доступ к технологии, чтобы любой заразившийся человек в каждом уголке земли мог получить необходимое лечение".