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Пандемия коронавируса нового типа

НИИ им. Вредена в Петербурге выписал треть пациентов

Однако учреждение все еще закрыто на карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, который почти месяц закрыт на карантин из-за массового заражения коронавирусом, выписал уже более трети пациентов. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил директор института Рашид Тихилов.

"У нас положительная динамика в плане выписки, но мы пока на карантине. Больных осталось 136, а было 474. Провели оптимизацию - из 19 отделений мы сделали пять, сотрудников отпустили, в которых нет необходимости, пациентов",- рассказал собеседник агентства. Он добавил, что после выписки всех пациентов в институте проведут масштабную санитарную обработку.

В субботу завотделением патологии позвоночника и костной онкологии НИИ Дмитрий Пташников сообщил, что врачей и пациентов учреждения начали отпускать домой, однако они обязаны провести две недели дома на самоизоляции.

НИИ им. Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. Ранее Тихилов сообщал ТАСС, что в учреждении заразились коронавирусом около 300 человек, среди которых пациенты и сотрудники. Сам директор также был госпитализирован из-за коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщал, что источником заражения в НИИ стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший самоизоляцию.

Кроме того, по данным источника в экстренных службах, из НИИ ранее самовольно ушли двое пациентов, не дождавшись окончания карантина.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входят 22 клинических и 10 научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 5 029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1061 человек, умерли 34.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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