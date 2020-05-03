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Пандемия коронавируса нового типа

В Иране в честь месяца рамадан в некоторых городах откроют мечети

По словам президента страны Хасана Роухани, их откроют в 132 городских округах, где ситуация с пандемией коронавируса менее опасная

ТЕГЕРАН, 3 мая. /ТАСС/. Иранские власти открывают мечети для проведения пятничных молитв в ряде городов в священный для мусульман месяц рамадан. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

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"Мы приняли решение, что в 132 городских округах, где ситуация [с пандемией коронавируса] менее опасная, завтра открываются мечети", - приводит слова президента его пресс-служба. Он добавил, что в этих мечетях "будут проводиться пятничные молитвы с соблюдением медицинских рекомендаций".

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего стало уменьшаться и за последние 10 дней стабилизировалось на уровне от 900 до 1,1 тыс. новых случаев в день. К настоящему моменту в стране выявлены 97 424 инфицированных, умерли по меньшей мере 6 203 человека.

На этом фоне власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. По последним данным, более двух третей жителей страны вернулись на работу, также снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Теги
ИранРоухани, ХасанПандемия коронавируса нового типа
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