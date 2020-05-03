{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье на карантин из-за коронавируса закрыли два медучреждения, в том числе роддом

Всего в регионе 494 зараженных новой коронавирусной инфекцией

ТАСС, 3 мая. Отделение клинической больницы и роддом в Приморье закрыли на карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона в воскресенье.

"Отделение гематологии Краевой клинической больницы №2 (ККБ №2) закрыто на карантин. Причина режимно-ограничительных мероприятий - выявление коронавируса у медицинской сестры отделения и девяти пациентов, с которыми она контактировала", - говорится в сообщении.

Врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции. "Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2, которые обеспечены необходимыми средствами защиты. Все необходимые препараты имеются. Все пациенты продолжают получать специфическую терапию", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Светланы Бениовой.

Плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.

На карантин закрыт и Владивостокский родильный дом №4. Причина та же - обнаружение коронавирусной инфекции у медработника. Сейчас рожениц принимают краевой родильный дом при Краевой клинической больнице №1 и Перинатальный центр. "Пациентки, которые находились до настоящего времени в роддоме №4, здесь же и остаются. Всех рожениц обследовали на COVID-19. Те результаты большинства женщин, которые уже получены, - отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты", - отметила главный акушер-гинеколог Минздрава Приморья Евгения Шутка, чьи слова приводит пресс-служба. В обоих случаях у медработников заболевание протекало в легкой форме, распознать его на начальном этапе было невозможно, отмечается в сообщении.

Всего в регионе 494 зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Госпиталь на территории "Ленэкспо" в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом
Там уже лечатся более 20 больных с легкой формой коронавирусной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС