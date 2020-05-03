В Приморье на карантин из-за коронавируса закрыли два медучреждения, в том числе роддом

ТАСС, 3 мая. Отделение клинической больницы и роддом в Приморье закрыли на карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона в воскресенье.

"Отделение гематологии Краевой клинической больницы №2 (ККБ №2) закрыто на карантин. Причина режимно-ограничительных мероприятий - выявление коронавируса у медицинской сестры отделения и девяти пациентов, с которыми она контактировала", - говорится в сообщении.

Врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции. "Помощь пациентам отделения и поступающим в экстренном порядке оказывают врачи-гематологи поликлиники ККБ №2, которые обеспечены необходимыми средствами защиты. Все необходимые препараты имеются. Все пациенты продолжают получать специфическую терапию", - приводятся в сообщении слова главврача больницы Светланы Бениовой.

Плановые пациенты также будут получать медпомощь в краевом онкологическом диспансере.

На карантин закрыт и Владивостокский родильный дом №4. Причина та же - обнаружение коронавирусной инфекции у медработника. Сейчас рожениц принимают краевой родильный дом при Краевой клинической больнице №1 и Перинатальный центр. "Пациентки, которые находились до настоящего времени в роддоме №4, здесь же и остаются. Всех рожениц обследовали на COVID-19. Те результаты большинства женщин, которые уже получены, - отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты", - отметила главный акушер-гинеколог Минздрава Приморья Евгения Шутка, чьи слова приводит пресс-служба. В обоих случаях у медработников заболевание протекало в легкой форме, распознать его на начальном этапе было невозможно, отмечается в сообщении.

Всего в регионе 494 зараженных новой коронавирусной инфекцией.