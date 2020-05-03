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Пандемия коронавируса нового типа

Аксенов заявил, что нелегальные мини-отели в Крыму заполнены, несмотря на пандемию

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности, бронирование и размещение в отелях и санаториях региона приостановлено до 1 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Туристы едут в Крым, несмотря на пандемию коронавируса и действующие ограничения для прибывающих в регион, "серые" мини-отели на полуострове заполнены отдыхающими. Об этом заявил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

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В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. Бронирование и размещение в отелях и санаториях региона приостановлено до 1 июня. Все прибывающие из других субъектов России должны самоизолироваться на 14 дней, при отсутствии условий их отправляют в обсерватор. Аксенов ранее призвал туристов воздержаться от поездок в Крым.

"Черноморский район, Ленинский, Сакский - приезжих очень много. По нам бьет та ситуация, что действуют незаконные мини-отели, кто занимался бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят, заполнены почти все, если честно", - сказал Аксенов.

Он также обратился к владельцам таких гостиниц в частном секторе: "Вы должны помнить, что в дом можете запустить заразу". "Прошу вас, не гонитесь за заработком таким путем, лучше легализуйте деятельность, и посмотрим, каким образом вам можно будет помочь", - добавил Аксенов.

О туризме и коронавирусе

Республика Крым в 2018 году впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.

По оценкам крымских властей, в апреле - мае 2020 года турпоток в регион может снизиться на 950 тыс. человек из-за пандемии коронавируса.

В Крыму под медицинским наблюдением находятся 1882 человека: дома - 960 человек, в стационарах - 116 человек, изолированы в обсерваторы - 806 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 105 пациентов с диагностированным коронавирусом. Из них на лечении 66 человек, выздоровели - 39.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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