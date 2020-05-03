{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Госпиталь на территории "Ленэкспо" в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом

Там уже лечатся более 20 больных с легкой формой коронавирусной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Временный госпиталь на территории одного из крупнейших выставочных комплексов в России "Ленэкспо" принял первых пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции, сейчас там проходят лечение 24 человека. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн в "Ленэкспо" проходят лечение больные с легкой формой коронавирусной инфекции, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома. Они переведены сюда из других стационаров. Во временном госпитале в "Ленэкспо" проходят лечение 24 пациента", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что, если состояние пациента будет ухудшаться, то по решению лечащего врача его на скорой помощи отправят в ближайший перепрофилированный стационар.

На территории "Ленэкспо" организовали около 1 тыс. мест. Для приема и регистрации пациентов создали специальную зону, безопасный проход из зараженной зоны в чистую обеспечивают санпропускники. С помощью модульных перегородок для больных обустроены отдельные боксы на одного-двух человек. Временный госпиталь оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

Ранее ПАО "Газпром" безвозмездно предоставило городу 7-й павильон "Ленэкспо", позже стороны также договорились о выделении еще двух павильонов.

"Ленэкспо" - один из крупнейших выставочных комплексов в России, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Он представляет собой девять павильонов площадью 40 тыс. кв. м и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 061 человек, умерли 34.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ферму божьих коровок создадут на Ставрополье летом 2020 года
На бахче жителя региона Романа Пономарева также появятся кроличья ферма и фермы по производству бактерий и производству улиток
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС