Госпиталь на территории "Ленэкспо" в Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Временный госпиталь на территории одного из крупнейших выставочных комплексов в России "Ленэкспо" принял первых пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции, сейчас там проходят лечение 24 человека. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"В инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн в "Ленэкспо" проходят лечение больные с легкой формой коронавирусной инфекции, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома. Они переведены сюда из других стационаров. Во временном госпитале в "Ленэкспо" проходят лечение 24 пациента", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что, если состояние пациента будет ухудшаться, то по решению лечащего врача его на скорой помощи отправят в ближайший перепрофилированный стационар.

На территории "Ленэкспо" организовали около 1 тыс. мест. Для приема и регистрации пациентов создали специальную зону, безопасный проход из зараженной зоны в чистую обеспечивают санпропускники. С помощью модульных перегородок для больных обустроены отдельные боксы на одного-двух человек. Временный госпиталь оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

Ранее ПАО "Газпром" безвозмездно предоставило городу 7-й павильон "Ленэкспо", позже стороны также договорились о выделении еще двух павильонов.

"Ленэкспо" - один из крупнейших выставочных комплексов в России, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Он представляет собой девять павильонов площадью 40 тыс. кв. м и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 061 человек, умерли 34.