В Роспотребнадзоре сообщили, когда можно будет ослабить ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Режим ограничений, введенный в России в качестве профилактики распространения коронавируса, можно будет ослабить после 12 мая при условии, что жители страны будут соблюдать эти меры. Об этом сообщила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Попова отметила, что очень важно "пересидеть" праздничные дни и ничего не нарушать. "Это очень непростое испытание нужно выдержать", - подчеркнула она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.