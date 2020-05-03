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Патриарх отстранил от руководства подворьем клирика, нарушившего карантинный порядок служб

Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля должны были проходить без прихожан

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря в Москве, ректора Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина от управления подворьем за нарушение установленного в связи с пандемией особого порядка совершения пасхальных богослужений. Об этом сообщается в указе патриарха на сайте Московской городской епархии в воскресенье.

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"Протоиерей Владимир Чувикин… в связи с нарушением данных мной указаний относительно порядка совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения отстраняется от управления вышеуказанным патриаршим подворьем до выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении сайте епархии.

Согласно циркулярному письму управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному сайтом Русской православной церкви (РПЦ) 11 апреля, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля должны были проходить без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

В патриаршем распоряжении, опубликованном на сайте церкви 27 апреля, было установлено, что священнослужители, не соблюдающие меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции, будут привлекаться к ответственности, включая предание церковному суду. РПЦ также продлила ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, с 29 апреля до особого распоряжения.

29 марта патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса и до его особого благословения молиться дома.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
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