В больнице Каспийска проблему нехватки врачей будут решать с помощью временных работников

МАХАЧКАЛА, 3 мая. /ТАСС/. Руководство Центральной городской больницы города Каспийска в Дагестане будет приглашать медиков на временную работу по срочному трудовому договору для работы в скорой медицинской помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации города Каспийска на своей странице в Instagram .

"Руководство Центральной городской больницы Каспийска объявляет о наборе врачей и среднего медицинского персонала на скорую помощь. Медицинские работники приглашаются на временную работу по срочному трудовому договору, поэтому увольняться с предыдущего места работы не нужно", - сказали в администрации. На весь период работы приглашенному сотруднику будут предоставлены современные средства индивидуальной защиты.

По словам главного врача больницы Расима Рамазанова, поддержка медиков поможет восстановить работу скорой помощи. "В это непростое время важно проявить чувство патриотизма и солидарности. Я убежден, что все, кто дал клятву Гиппократа, откликнутся и помогут своим коллегам восстановить работу скорой помощи", - приводит его слова пресс-служба.

В Дагестане за прошедшие сутки выявили 136 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.