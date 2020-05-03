Песков заявил, что с ограничениями придется жить еще какое-то время всем, включая Путина

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Меры предосторожности из-за эпидемии коронавируса еще какое-то время придется соблюдать всем, включая президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе " Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия-1".

"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как долго президент будет работать в дистанционном режиме.

Песков отметил, что в эти дни охрана здоровья главы государства обеспечивается на максимально высоком уровне. "Все мы понимаем степень эпидемиологической опасности, она одинакова для всех, вне зависимости от должности, вне зависимости от поста. Именно поэтому президент и работает в таком почти изолированном режиме в Ново-Огарево", - отметил пресс-секретарь президента.