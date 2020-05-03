Кабардино-Балкарский госуниверситет получит гранты от Росмолодежи

НАЛЬЧИК, 3 мая. /ТАСС/. Четыре инициативы Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) получили грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в конкурсе молодежных проектов, общая сумма финансирования составит почти 13 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье директор Центра поддержки студенческих инициатив, молодежных программ и проектов вуза Ксения Журавель.

"В этом году четыре проекта КБГУ выиграли конкурс Росмолодежи, их общее финансирование составит 12,7 млн рублей. Насколько я знаю, другие вузы республики в конкурсе не выиграли, а для нас это не первый опыт, в прошлом году инициативы как наших студентов, так и преподавателей получали поддержку со стороны государства", - рассказала Журавель.

Она пояснила, что самый большой проект - "Программа развития органов студенческого самоуправления КБГУ" - включает в себя четыре направления, касающихся стипендиального обучения, студенческого самоуправления, правовой направленности. "И еще одно направление - это студенческое общежитие. Мы в текущем году хотим создать студенческий совет именно по работе в общежитиях, чтобы был закреплен человек. Это сейчас, в период самоизоляции, еще актуальнее стало, мы работаем с общежитиями комплексно, а это будет отдельный студенческий орган. Хорошо, что выиграли грант, у нас теперь есть возможность проработать это еще лучше", - добавила она.

Еще один проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, по нему будет создано трехмерное виртуальное пространство, где молодежь республики сможет ознакомиться со значимыми событиями Великой Отечественной войны. Комплексная экологическая программа "Зеленый дозор" включит в себя все аспекты "зеленых" вузов, а по проекту развития спортивно-оздоровительного потенциала молодежи республики будет вестись работа с молодежью региона по развитию здорового образа жизни и выполнению норм ГТО.

Все проекты должны быть завершены к концу года, общий охват вовлекаемой молодежи в эту работу превысит 8 тыс. человек. В прошлом году два проекта вуза по спорту и экологии также получили поддержку Росмолодежи.