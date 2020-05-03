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75-летие Победы

Песков сообщил, что Путин "так или иначе" присоединится к акции "Бессмертный полк"

Пресс-секретарь президента также рассказал, что "9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Полноценное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится тогда, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Он рассказал, что "9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам". "Прежде всего потому, что это святой праздник для нашей страны, и, конечно, президент не может поступить иначе", - пояснил пресс-секретарь.

Представитель Кремля также добавил, что Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка".

Говоря о том, как будет проходить церемония возложения цветов, Песков подчеркнул, что "это не будет массовым мероприятием". "Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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