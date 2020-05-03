В Архангельской области 21 вахтовик "Запсибгазпром-газификации" заразился коронавирусом

АРХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Более 20 случаев коронавируса зафиксировано среди вахтовиков ООО "Запсибгазпром-газификация" в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 39 новых случаев COVID-19. Большую часть заболевших - 21 человек - составили сотрудники сменной вахты ООО "Запсибгазпром-газификация". Перед началом рабочего периода сотрудники предприятий, которые трудятся в вахтовом режиме, обследуются на новую коронавирусную инфекцию, чтобы не допустить ее распространения на отдаленных производственных площадках", - сообщили в оперштабе.

По факту массового заболевания начато эпидемиологическое расследование. Заболевшие изолированы, ведется работа по установлению возможных контактов.

Общее число заболевших в регионе составило 299 человек, из них 68 уже выздоровели и выписаны из больниц. Среди новых заболевших также - семь пациентов Архангельской клинической психиатрической больницы, изолированные в учреждении; по одному жителю Вельского и Котласского районов; девять пациентов Архангельской областной клинической больницы, которые находятся на лечении с пневмонией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.