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Посольство Армении в России получило 5 тыс. заявок от желающих вернуться на родину

В результате семи чартерных рейсов в апреле из России в республику вернулись примерно 1,5 тыс. человек

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Посольство Армении в России получило 5 тысяч заявок на возвращение граждан на родину, большая их часть поступила после 18 апреля. Сообщение об этом в воскресенье размещено на официальном Telegram-канале МИД Армении.

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"Начиная с 20 марта по сей день в гостиницах (разных городов России) обеспечено проживание 1 200 граждан Армении. В настоящее время в гостиницах и объектах временного пребывания при содействии посольства размещены 350 граждан Армении. Они обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Посольство Армении в России получило 5 тыс. заявок на возвращение граждан на родину", - говорится в сообщении.

Армянские диппредставительство в России поддерживает постоянную связь примерно с 20 гражданами Армении, находящимися в российских медучреждениях, а также с медперсоналом больниц и клиник, и при необходимости оказывает соответствующую помощь. Также предоставляется поддержка восьми гражданам, которые лечатся от коронавирусной инфекции в домашних условиях, отмечается в сообщении.

В результате семи чартерных рейсов в апреле из России в Армению вернулись примерно 1 500 граждан. Около 1 300 человек были доставлены на родину бесплатно.

Общее число заявок, которые поступили от граждан Армении, желающих вернуться на родину из разных точек мира, превысило 8 500.

Теги
АрменияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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