В Тюменской области жителям рекомендовали носить маски

"Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения", - говорится в сообщении оперативного штаба Тюменской области по ситуации с коронавирусом.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо обратилась к губернатору с предложением ввести масочный режим. Она отметила, что не все жители области соблюдают социальную дистанцию, многие не используют средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Как сообщила в воскресенье замгубернатора Ольга Кузнечевских, в регионе на 3 мая зафиксировано 495 заболевших, 3 человека умерли, 184 выздоровели.