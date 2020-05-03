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Пандемия коронавируса нового типа

В Тюменской области жителям рекомендовали носить маски

Масочный режим в регионе вводят с 6 мая

ТАСС, 3 мая. Власти Тюменской области рекомендовали населению региона носить маски. Соответствующее изменение в постановление местного правительства внес губернатор Александр Моор.

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"Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения", - говорится в сообщении оперативного штаба Тюменской области по ситуации с коронавирусом.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо обратилась к губернатору с предложением ввести масочный режим. Она отметила, что не все жители области соблюдают социальную дистанцию, многие не используют средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Как сообщила в воскресенье замгубернатора Ольга Кузнечевских, в регионе на 3 мая зафиксировано 495 заболевших, 3 человека умерли, 184 выздоровели.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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