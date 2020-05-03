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Пандемия коронавируса нового типа

В пансионате для престарелых в Забайкалье выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Зараженных направили на лечение в оборудованную под моностационар больницу в Могойтуйском районе

ТАСС, 3 мая. В пансионате "Яснинский" для престарелых и инвалидов в Забайкальском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого министерства труда и социальной защиты населения.

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"В пансионате "Яснинский" Оловяннинского района после повторного анализа выявлено 20 зараженных, из них 15 - проживающие и пять - персонал. Все меры по нераспространению вируса в учреждении соблюдены. Пансионат с 20 апреля находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Всех новых зараженных доставили в оборудованную под моностационар больницу в Могойтуйском районе. Ранее военнослужащие провели в учреждении дезинфекцию помещений, прилегающего участка и имеющихся на нем сооружений.

"Ранее [в пансионате] было выявлено четверо заболевших, среди них трое проживающих и один человек из персонала. Сейчас они проходят лечение в Чите", - цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инну Щеглову. Отмечается, что на данный момент в пансионате "Яснинский" есть запас всего необходимого, в том числе средств индивидуальной защиты.

Пансионат "Яснинский" - стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, инвалидов I и II, III групп старше 18 лет, полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности.

В Забайкалье подтверждено 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 53 человека. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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