Дьякон храма в Гольянове умер от пневмонии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Дьякон московского храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове Андрей Молчанов умер от пневмонии 3 мая, сообщается на сайте храма.

"3 мая, в неделю 3-ю по Пасхе, в возрасте 54-х лет отошел ко Господу клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов", - говорится в сообщении сайта.

Молчанов был госпитализирован в конце апреля с пневмонией, переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Последние дни его состояние было тяжелым, он скончался, не приходя в сознание.

В храме ТАСС сообщили, что в настоящее время он закрыт на карантин, богослужения не проводятся.