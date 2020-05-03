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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининграде зафиксировали первый случай смерти медика от коронавируса

Умерла медсестра Калининградской областной клинической больницы Надежда Дивак, ей было 65 лет

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Первый случай смерти медика в результате заражения новым коронавирусом зафиксировали в Калининграде. Умерла 65-летняя медицинская сестра, работавшая в Калининградской областной клинической больнице, сообщается в воскресенье на официальном сайте регионального министерства здравоохранения.

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"В нашем медицинском сообществе, в нашей семье случилось большое горе. Сегодня скончалась наша коллега - медицинская сестра областной клинической больницы Надежда Александровна Дивак. Ей было 65 лет. Причиной стал коронавирус, и такая потеря - первая в наших рядах, что еще раз доказывает то, что COVID-19 - не миф, не призрак, а реальная и, как мы видим, к сожалению, смертельная угроза", - заявил министр здравоохранения области Александр Кравченко, слова которого приводятся в сообщении.

Дивак работала в отделении пульмонологии больницы с пациентами с подозрением на коронавирус, уточняется в сообщении. Министр здравоохранения области от лица медиков региона принес соболезнования родным и близким женщины. "От имени всего медицинского сообщества приношу искренние соболезнования родным и близким Надежды Александровны", - сказал он.

Министр отметил, что медики стоят на передовой борьбы с новой инфекцией, и призвал их беречь себя. "Сегодня вы на передовой в борьбе с COVID-19, вы первыми принимаете на себя удар. Сегодня ваш труд как никогда неимоверно тяжелый и самоотверженный. Поэтому еще раз прошу вас, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. Это касается не только сотрудников инфекционной больницы, но и всех, кто сегодня в строю", - подчеркнул он.

По данным регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, на 3 мая в области подтверждено 479 случаев заражения COVID-19, в том числе 41 за прошедшие сутки. 114 человек выздоровели, девять умерли, остаются под медицинским наблюдением 1 960 человек, в том числе 149 в условиях обсерватора.

 

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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