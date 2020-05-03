Сенатор Керимов направил в Дагестан медоборудование стоимостью более 1,5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 3 мая. /ТАСС/. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов направил в республику медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом стоимостью более 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе мэрии Дербента.

"Для всех нас настали тяжелые времена, но именно в беде познаются настоящие друзья. Сулейман Керимов делал и делает очень много для Дагестана. Сегодня пришла очередная помощь, общая сумма груза составляет более 1,5 млрд рублей. Чтобы вы знали, годовой бюджет Дербента меньше этой суммы. Хочу от имени всех земляков сказать ему большое спасибо и всем, кто помогает", - сказал глава Дербента Хизри Абакаров, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, поиски необходимого оборудования были очень сложными в связи со сложившейся в мире ситуацией с пандемией коронавируса. Список поступивших товаров будет отправлен в министерство здравоохранения региона, где определят, каким медицинским учреждениям в первую очередь нужна помощь.

Главный врач Дербентской центральной городской больницы Абдулкафар Шихмагомедов добавил, что поступившее оборудование поможет более успешно бороться с коронавирусной инфекцией. "Приехало достаточно много оборудования - это оборудование для лечебно-диагностического процесса, здесь есть аппараты для диагностики заболеваний практически всех систем, есть аппараты ИВЛ и другая аппаратура, которая нам действительно необходима. Это оборудование поможет не только Центральной больнице Дербента, но и всему здравоохранению Дагестана более успешно бороться с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

По данным пресс-службы, в республику поступило 132 единицы оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мобильные диагностические интраоперационные рентгеновские системы, спирометры, электрокардиографы, видеоэндоскопические стойки для проведения бронхоскопии, гастроскопии и колоноскопии, а также системы ультразвуковой диагностики.

По информации пресс-службы мэрии Дербента, член Совета Федерации Сулейман Керимов ранее уже отправлял в Дербент машины с медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и расходными материалами. По данным регионального оперштаба, в Дагестане 1 798 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, в том числе 136 человек за последние сутки, 183 человека выздоровели, 13 умерли.