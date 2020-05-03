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75-летие Победы

В Сибири военные поучаствовали в акции "Почта Победы"

Они писали письма ветеранам вместе с семьями

ТАСС, 3 мая. Более 6 тыс. военнослужащих Центрального военного округа приняли участие в акции "Почта Победы", они написали поздравления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Более 6 тыс. военнослужащих соединений и частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа приняли участие в акции "Почта Победы", посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В своих письмах военнослужащие написали теплые слова поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, поблагодарили их за Победу, которая досталась очень трудной ценой, пожелали им здоровья и благополучия", - сказано в сообщении.

Большинство военнослужащих писали свои письма семьями, а их дети в поздравлениях нарисовали героям войны рисунки. Все послания направят ветеранам по почте в регионы Сибири.

Соединения 41-й армии дислоцированы на территории шести регионов: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской области, Алтайского края и Тувы.

Теги
РоссияИркутская областьТываАлтайский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская область75-летие Победы
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