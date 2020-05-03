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Фонд развития Дальнего Востока направил Якутии первую партию защитных костюмов для врачей

Регион получил 1440 защитных костюмов и 75 тыс. медицинских масок
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 3 мая. Первая партия средств индивидуальной защиты для врачей, направленная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), поступила в воскресенья в Якутию, сообщила пресс-служба главы республики.

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Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе. Накануне первая партия средств защиты поступила в Бурятию.

"В Республику Саха (Якутия) в течение мая будут поставлены 8,1 тыс. защитных комбинезонов, 29,2 тыс. респираторов, 11,8 тыс. защитных очков, 16,2 тыс. пар медицинских перчаток. Первые 1 440 защитных костюмов уже поступили в Нерюнгринский район", - говорится в сообщении. По информации ФРДВ, помимо защитных костюмов, в регион доставили 75 тыс. медицинских масок. Оттуда, как уточнили в пресс-службе, средства индивидуальной защиты будут направлять в медицинские учреждения республики.

По словам Трутнева, закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К мероприятиям Фонда присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) направлена прямая финансовая помощь в размере 300 млн рублей.

 

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКамчатский крайБурятияЯкутияЗабайкальский крайМагаданская областьЕврейская автономная областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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